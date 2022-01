In ihrem neuen Buch enthüllt die Ex-Frau von Eddie Van Halen die letzten Worte, die der Gitarrengott auf seinem Sterbebett gesprochen hat.

Valerie Bertinelli, die ehemalige Gattin von Eddie Van Halen, hat die letzten Worte des am 6. Oktober 2020 verstorbenen Gitarristen ausplaudert. Genauer gesagt bringt die Schauspielerin am 18. Januar 2022 ihr neues Buch ‘Enough Already: Learning To Love The Way I Am Today’ heraus. Und das ‘People’-Magazine hat nun einen Auszug daraus veröffentlicht. Liebesbekundung Darin ist zu lesen, wie sich Bertinelli daran erinnert, dass sie wenige Tage vor dem Tod von Eddie Van Halen zu ihm sagt: "Vielleicht beim nächsten Mal, oder? Vielleicht bekommen wir es beim nächsten Mal hin." Damit dürfte sie ihre gescheiterte Ehe gemeint haben. Des Weiteren…