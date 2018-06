Das Pantera-Riff zum Song ‘Walk’ ist in vielen Köpfen fest verankert. In einem YouTube-Video wird dieses in verschiedene Band-Stile umgewandelt.

1992 veröffentlichten Pantera ihr sechstes Studioalbum VULGAR DISPLAY OF POWER und den darauf enthaltenen Track ‘Walk’. Dessen Gitarrenriff brannte sich in die Köpfe der Hörer. YouTuber Pete Cotrell nimmt sich dieses nun erneut zur Brust und schafft einige Variationen. In einem neuen Clip spielt der Musiker das sehr bekannte Riff und wandelt es stilistisch so um, dass es auch aus der Feder von neunzehn anderen Bands wie zum Beispiel Marilyn Manson, Bloodbath, Exodus, Metallica oder Depeche Mode stammen könnte. Für den Metallica-Part gibt es auch extra noch einen Seitenhieb mit einer St. Anger Topf-Snare. Seht hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=SdLxtfL_aCY