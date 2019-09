Im November und Dezember beehren Northlane uns mit einigen Clubkonzerten zu ihrem aktuellen Album ALIEN. Hier könnt ihr Gästelistenplätze zur Tour und CDs gewinnen!

Am 2. August veröffentlichten Northlane ihr fünftes Studioalbum ALIEN. Neben einem heftigen Sound, den ein sehr starker Progressive-Einschlag ausmacht, ist die aktuelle Platte vor allem eins geworden: düster. Das liegt sich zuletzt am harten Tobak, der hier vertextet wurde. Sänger Marcus Bridge schreckte für ALIEN keineswegs vor persönlichen Themen zurück und erzählt in den insgesamt elf Tracks von einer gewaltgeprägten Kindheit im drogenverseuchtem Umfeld. Im Winter 2019 werden Northlane diese bitterböse Thematik im kraftvollen Klanggewand gepaart mit anderern bandeigenen Klassikern auf die Bühne bringen. Dazu schnappt sich das Quintett als Support-Act Aussie-Kollegen Polaris und Void Of Vision sowie die Kaliforniern Silent…