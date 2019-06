Volbeat: Die Hörprobe von REWIND, REPLAY, REBOUND

Was ein Abschied sein sollte, mündet im Anbeginn einer neuen Ära im Hause Rhapsody. Wir geben einen Einblick in ZERO GRAVITY (REBIRTH AND EVOLUTION).

Den kompletten Bericht über die Listening Session mit Turilli / Lione Rhapsody findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Juniausgabe. Erneut vereinen sich die einstigen Weggefährten Luca Turilli und Fabio Lione und kleiden ihren Symphonic Metal vergangener Tage unter dem Banner Turilli/Lione Rhapsody in ein ungewohnt modernes Gewand. Die Hörprobe: ZERO GRAVITY (REBIRTH AND EVOLUTION) VÖ: 28. Juni Phoenix Rising Zartes Piano und gesprochene Worte im Hintergrund, während wenig später Keyboard und Gitarre einsetzen. Der Chor gibt die Marschrichtung vor – das erwartete Epos. Liones Stimme zaubert zum Refrain. Atmosphärischer, ins Orientalische abdriftender Zwischenteil, dann das große Finale. https://www.youtube.com/watch?v=67XM8w3o5mg D.N.A. (Demon And…