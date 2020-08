Vorfreude auf S&M2: Doro packt das Deluxe-Boxset aus

Metallica veröffentlichen am 28. August 2020 ein neues Album. Zwar kein neues Studioalbum, aber das, was James Hetfield & Co. diesen Freitag unters Volk bringen, ist nicht weniger beeindruckend: S&M2. Dabei handelt es sich um einen Mitschnitt der „Symphony & Metallica“-Konzertreihe aus dem vergangenen Jahr, die an zwei Abenden gemeinsam mit dem Symphonieorchester von San Francisco veranstaltet wurde. 20 Jahre nach dem ersten S&M-Auftritt haben sich James Hetfield & Co. wieder mit dem legendären Orchester zusammengetan und ihre größten Hits mit einer Prise Klassik veredelt.

Weiterlesen Metallica: Sinfonie der Geächteten Thrash Metal Zwanzig Jahre nach dem kontrovers diskutierten S&M wagen sich Metallica erneut an ein Live-Album an der Seite des San Francisco Symphony Orchesters. S&M2 wird unter anderem auf CD, DVD, Blu-ray und Vinyl veröffentlicht. Und wer sich gar nicht für eine Fassung entscheiden kann, auf den wartet außerdem auch noch das Deluxe-Boxset, das quasi alles enthält: Vier Vinyls, zwei CDs, eine Blu-ray, ein Fotobuch, Notenblätter und noch viel mehr. Wenn ihr jetzt immer noch überlegt, ob ihr dafür wirklich um die 140 Euro auf den Tisch legen wollt, für den kommt hier die praktische Abhilfe:

Denn Metal-Queen Doro Pesch hat das Deluxe-Boxset für euch in einem exklusiven Unboxing-Video ausgepackt und zeigt euch in dem knapp 5 Minuten langen Clip auf YouTube nicht nur, was sich alles in der schicken Schachtel befindet. Nein, Doro hat auch noch die ein oder andere Metallica-Anekdote parat. Dank ihres Unboxings müsst ihr keinen Blindkauf mehr tätigen und das nimmt euch hoffentlich die Qual der Wahl ab.

Doros Unboxing von S&M2:

Weiterlesen Metallica: Was bedeutet eigentlich der Bandname? Wir erklären ihn euch Heavy Metal, Thrash Metal Was hinter dem Bandnamen der Metal-Giganten Metallica steckt, erfahrt ihr hier. Außerdem fassen wir die wichtigsten Neuigkeiten zur Band zusammen. Bei S&M2 allein bleibt es jedoch nicht, Ende August spielen Metallica auch noch ihr erstes Live-Konzert in diesem Jahr. Zwar nicht vor Publikum, dafür wird der Gig aber ins Internet gestreamt und kann in mehreren Autokinos und den USA angeschaut werden. Und dann ist die Band auch schon fleißig mit dem Sammeln von Ideen für das nächste Studioalbum beschäftigt.

Einen Studiotermin, um den Nachfolger von HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT gibt es zwar noch nicht, trotzdem kommen Metallica mit den Arbeiten gut voran, wie ihr auch in unserem aktuellen Heft nachlesen könnt. In METAL HAMMER 09/2020 wartet nicht nur ein großer Metallica-Bericht auf euch, eine Metallica-Tribut-CD liegt dem Heft ebenfalls bei.

