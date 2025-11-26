Toggle menu

Wacken-Reportage jetzt im Stream

Wacken
Foto: picture alliance/dpa, Frank Molter. All rights reserved.
von
Die Spiegel TV-Reportage ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ ist ab jetzt kostenlos im Stream anzusehen.


Wem die anstehende Weihnachtszeit jetzt schon widerstrebt, der schwelgt vielleicht bis zur nächsten Festivalsaison in sehnsüchtigen Erinnerungen. Stoff dafür liefert jetzt eine Spiegel TV-Reportage, die am Abend des 25.11.2025 ausgestrahlt wurde. ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ gibt es ab sofort kostenlos bei Joyn im Stream.

Für die Reportage war Spiegel TV 2025 vor Ort. Das Kamera-Team begleitete eine junge Wacken-Gängerin und ihre Camping-Truppe sowie die Post Hardcore-Newcomer From Fall To Spring über das Festival-Gelände und dokumentierte den typischen Dauerregen, was – wir erinnern uns – in einem Hin und Her aus Unwetterwarnungen, einer Räumungsansage und einer Entwarnung, endete.

Der 45-minütige Film ist Folge 26 der 2024er-Staffel einer Reihe von Spiegel-TV Reportagen. In der Betextung auf Joyn heißt es: „Wenn aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein das größte Heavy Metal-Festival der Welt wird, ist wieder Wacken-Zeit. Zehntausende Fans pilgern jedes Jahr dorthin – und verwandeln eine Kuhweide in ein Meer aus Zelten, Gitarrenriffs und purer Lebensfreude. Doch 2025 wird alles anders: Tagelanger Regen setzt das Festivalgelände unter Wasser. Spiegel TV begleitet Fans, die trotz Matsch und Chaos nicht aufgeben, und eine junge Newcomer-Band, die um ihren großen Auftrittt bangt.“

Die Reportage findet ihr hier.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Reportage SPIEGEL TV Unwetter Wacken Wacken 2025 Wacken 2026
