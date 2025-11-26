Wem die anstehende Weihnachtszeit jetzt schon widerstrebt, der schwelgt vielleicht bis zur nächsten Festivalsaison in sehnsüchtigen Erinnerungen. Stoff dafür liefert jetzt eine Spiegel TV-Reportage, die am Abend des 25.11.2025 ausgestrahlt wurde. ‘Wacken bebt. Drei Tage Matsch, Metal, Megadröhnung’ gibt es ab sofort kostenlos bei Joyn im Stream.

Für die Reportage war Spiegel TV 2025 vor Ort. Das Kamera-Team begleitete eine junge Wacken-Gängerin und ihre Camping-Truppe sowie die Post Hardcore-Newcomer From Fall To Spring über das Festival-Gelände und dokumentierte den typischen Dauerregen, was – wir erinnern uns – in einem Hin und Her aus Unwetterwarnungen, einer Räumungsansage und einer Entwarnung, endete.

Der 45-minütige Film ist Folge 26 der 2024er-Staffel einer Reihe von Spiegel-TV Reportagen. In der Betextung auf Joyn heißt es: „Wenn aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein das größte Heavy Metal-Festival der Welt wird, ist wieder Wacken-Zeit. Zehntausende Fans pilgern jedes Jahr dorthin – und verwandeln eine Kuhweide in ein Meer aus Zelten, Gitarrenriffs und purer Lebensfreude. Doch 2025 wird alles anders: Tagelanger Regen setzt das Festivalgelände unter Wasser. Spiegel TV begleitet Fans, die trotz Matsch und Chaos nicht aufgeben, und eine junge Newcomer-Band, die um ihren großen Auftrittt bangt.“

Die Reportage findet ihr hier.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.