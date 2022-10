Wendy Dio stellt Scheidungsgerüchte klar

auch interessant

Entgegen zahlreicher Spekulationen, die noch zu Lebzeiten von Hard Rock- und Heavy Metal-Ikonie Ronnie James Dio die Runde gemacht hatten, stellte die Witwe und langjährige Managerin des Musikers, Wendy Dio, kürzlich klar: „Ronnie und ich haben uns nie scheiden lassen.“

Empfehlung der Redaktion Ronnie James Dio: Museum zu Ehren des Musikers in Planung Heavy Metal Die Ehefrau und Managerin des verstorbenen Ronnie James Dio, Wendy Dio, plant ein Museum zu Ehren des Musikers in Los Angeles zu eröffnen. Während eines aktuellen Interviews mit Rock Hard Greece konfrontierte Sakis Fragos die inzwischen 77-Jährige mit den Internet-Gerüchten um die vermeintliche Ehescheidung der Dios. „Ich war nie geschieden“, erklärte sie. „Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht stammt. Die Person, die die Scheidungspapiere finden kann, bekommt von mir eine Million Dollar.“

Nichts für ungut

Viel eher betonte Wendy die Bandbreite von Konflikten, die sich während ihrer Ehe mit Ronnie James Dio zugetragen und hin und wieder kurzweilige Trennungen verursacht hatten. Dennoch soll das Paar nie ernsthaft mit der Idee einer endgültigen Abkehr voneinander geliebäugelt haben. „Klar ist es schwer, mit einem Musiker verheiratet zu sein und ihn zu managen. Wir haben uns mehrfach getrennt, sind aber wieder zusammengekommen. Im Endeffekt waren wir immer zusammen. Wir waren nie, nie, nie geschieden und haben auch nie über eine Scheidung gesprochen. Und Ronnie wäre sehr verärgert, wenn das jemand behaupten würde“, sagte sie. Ferner äußerte Wendy Dio die Vermutung, der ehemalige Dio-Gitarrist Vivian Campbell hätte dieses Gerücht in die Welt gesetzt. „Er hat so etwas, glaube ich, mal gesagt. Warum, weiß ich nicht.“

Empfehlung der Redaktion Wendy will keine Ronnie James Dio-Hologramm-Shows mehr Heavy Metal Wendy Dio will erst einmal keine weiteren Hologramm-Shows fahren, stattdessen soll es Konzerte mit Archiv-Videos von Ronnie James Dio geben. Und obwohl Wendy Dio im Lauf des Gesprächs bereits hat durchsickern lassen, dass sich eine Ehe im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses unter Umständen schwierig gestalten würde, unterstrich sie: „Das Geschäft ist das Geschäft, und unser Privatleben ist unser Privatleben. Wir kamen sehr gut damit zurecht, weil ich mich nie in Ronnies Musik eingemischt habe; er hat sich nie in meine Geschäfte eingemischt. Und wir hatten ein gemeinsames Ziel – das war alles. Wir hatten ein Ziel, und das war Ronnies Erfolg in seinem Geschäft und seiner Musik.“



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.