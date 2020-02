Wenn Bruce Dickinson Sänger von Kiss, Dio oder Skid Row wäre

Geht es nach dem mehr denn je vor Energie nur so sprühenden Bruce Dickinson, werden sich Iron Maiden niemals zur Ruhe setzen.

Die großen klassischen, Stadion füllenden Metal-Bands sind nicht mehr die jüngsten. Die absolut rüstigen Mitglieder von Iron Maiden zum Beispiel bringen allesamt zwischen 61 und 67 Jahre auf die Alterswaage. An einen baldigen Ruhestand verschwenden die Briten allerdings keine Gedanken. Dies hat Frontmann Bruce Dickinson kürzlich bei einer Solo-Performance rund um seine Autobiografie "What Does This Button Do?" in Bukarest klar gestellt (Video siehe unten). Bei der abschließenden Fragerunde wollte ein Fan von Dickinson wissen, was mit Iron Maiden passiert, wenn die derzeitigen Mitglieder in Rente gehen. Bruce antwortete auf seine gewohnt joviale Art und Weise: "Das gefällt mir. Es gibt immer…