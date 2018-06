Wetteraussichten für das Rockavaria

Das Rockavaria Festival findet morgen und übermorgen in einer spektakulären Location im Herzen Münchens statt. Die Toten Hosen und Iron Maiden sind Headliner. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen:

Wetter.com: Am Samstag ist es die meiste Zeit über wolkig und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 75 %. Die Temperatur klettert auf bis zu maximal 24°C hoch. Am zweiten Festivaltag wird es dann freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Werten von 21 bis 27°C. Auch hier beträgt die Regenwahrscheinlichkeit noch 70 %.

Wetteronline.de: Die Wetterprognose bestätigt eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei sich die Sonne vor allem Sonntagmorgen zeigt. Jedoch ist das gesamte Wochenende zwischen Nachmittag und Abend mit vereinzelten Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 16 und 25° C und am Sonntag bei 17 bis 30° C.

Daswetter.com sagt für Samstag tagsüber einen leichten Regen voraus, auch hier eine maximale Temperatur von 25° C. Sonntags dann etwas wärmer bei einer Höchsttemperatur von 27° C. An dem Tag bleibt es dann die meiste Zeit trocken. Sowohl Samstag als auch Sonntag ist gegen Abend jedoch mit Gewittern zu rechnen.

Wetter.info bestätigt Gewitter und Regenschauer am Samstagabend, tagsüber bleibt es auch hier bewölkt bei Temperaturen von 19 bis 26°C. Am Sonntag dann zwei Grad mehr bei der Tageshöchsttemperatur. Es bleibt weiterhin bewölkt, die Sonne lässt sich ab dem Nachmittag jedoch blicken. Gegen Abend ist noch einmal mit Regen zu rechnen.

Weitere Infos zum Festival findet ihr hier und auf der offizielle Homepage.