Während die Autos mehr schlecht als recht vom Wacken-Gelände rollen ist der richtige Moment, um in Erinnerungen zu schwelgen. Was war der kurioseste Metalhead, der einem dieses Jahr über den Weg gelaufen ist? Es scheint, als gäbe es für die Kreativität der Besucher keine Grenzen. Ein Wacken-Gänger mit Wiedererkennungswert ist Constantin „CoNo“ Noffke. Geboren und aufgewachsen in der Region, kam er schon früh in Berührung mit der Welt des Metal – und blieb hängen. So sehr, dass er bis heute in der Wackener Feuerwehr tätig ist und dafür sorgt, dass die Pyrotechnik dort bleibt, wo sie hingehört.

Gelber Wiedererkennungswert

Bobs Geschichte beginnt erst 2017, die von Constantin „CoNo“ Noffke und seinen Minions jedoch bereits ein Jahr zuvor. „Ich habe den Film so gemocht und hatte ein paar Minions mit zum Rockharz 2016 genommen. Das haben so extrem viele gefeiert, dass ich bereits 2017 den großen Bob mitgenommen habe“, erzählt er. Der Film, von dem er spricht, ist mittlerweile eine ganze Filmreihe.

Der Animationsfilm ‘Ich – Einfach unverbesserlich’ dreht sich inhaltlich rund um den Superschurken Gru und seine Armee aus kleinen, fleißigen und vor allem tollpatschigen Helferlein: die Minions. Wer sich auf Metal-Festivals rumtreibt, ist Bob vielleicht schon über den Weg gelaufen. Mittlerweile trägt er sogar seine eigene Kutte: „Natürlich in Minion-Manier!“ Der große, gelbe und kuschelige Kollege ist CoNo seit acht Jahren ein treuer Begleiter geworden und hat schon vieles miterlebt – die guten wie die schlechten Zeiten.

Ein Minion als Heiratsvermittler

„Eine Dame hat sich mit Bob fotografieren lassen und hat bei diesem Gespräch ihren Mann kennengelernt. Sie kommen jedes Jahr einmal zu mir und stoßen mit mir an.“ Doch das ist nicht die einzige schöne Erinnerung, für die das Kuscheltier gesorgt hat. „Ich bin einmal an einem traurigen Kind vorbeigelaufen. Als der Junge Bob sah, hat er wieder gelacht. Daraufhin habe ich ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht, bis der Kleine am Schluss Hand in Hand mit Bob zum Ausgang gelaufen ist.“ CoNo schließt lächelnd: „Für ihn war Bob real!“

Die nächste Möglichkeit, Bob zu treffen, ist noch einige Monate hin. Ein weiterer Grund dafür, die Tage bis zum Rockharz 2026 zu zählen!

