Within Temptation schreiben an neuen Songs

Das letzte Studioalbum BLEED OUT liegt noch nicht ganz zwei Jahre zurück. Und doch scheint es bei Within Temptation derzeit so gut zu laufen, dass Frontfrau Sharon den Adel am liebsten gleich den nächsten Langspieler veröffentlichen möchte. Als sie während des Everblack Podcast gefragt wurde, ob sie und ihre Band-Kollegen mit der Arbeit an neuem Material begonnen haben, reagierte die Sängerin recht euphorisch.

Empfehlung der Redaktion Within Temptation: Keyboarder Martijn Spierenburg ist raus Symphonic Metal Martijn Spierenburg mischt nicht mehr mit bei den Symphonic-Metallern Within Temptation. Der Keyboarder widmet sich nun anderen Projekten. Sie habe mit ihrem Ehemann und Within Temptation-Gitarrist Robert Westerholt darüber gesprochen und „er sagte: ,Ja, dieses Mal werden wir uns Zeit lassen – vielleicht zwei Jahre, vielleicht etwas länger –, nur um das perfekte Album zu machen.‘ Und dann haben wir angefangen zu schreiben.“ Laut den Adel läuft es zur Zeit „wirklich gut“, weshalb sie meint: „Vielleicht sollten wir es sehr bald veröffentlichen. Es ist, als würde ich von links nach rechts gehen.“ Damit will sie jedoch keineswegs falsche Hoffnungen wecken. „Ich kann nicht mehr sagen, weil ich niemanden enttäuschen möchte“, fährt Sharon fort. „Wir werden einfach sehen, wo es endet. Aber es läuft wirklich gut. Und wir wissen wirklich, was wir als nächstes tun wollen.“

Neue Dinge

Schließlich sei „das Feuer noch nicht erloschen“, konstatiert die Niederländerin, die Within Temptation 1996 mit Westerholt gründete. „Wir versuchen immer weiterzumachen und uns weiterzuentwickeln. Ich denke, das hat uns immer inspiriert – nicht immer wieder das Gleiche zu tun und es noch besser zu machen. Es geht weniger darum, etwas zu finalisieren, als vielmehr darum, neue Dinge auszuprobieren. Ich denke, das bringt unser Blut zum Fließen, bringt es zum Kochen und wir können es kaum erwarten, das Nächste zu tun.“ Gleichsam bewundere sie Menschen, die „ihren Stil zu einer bestimmten Kunst machen und ihn irgendwie perfektionieren können. Wir wollen immer wieder etwas Neues machen.“

