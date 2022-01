YouTube-Drummer spielt alle Songs von Rush am Stück

Neil Peart mit Rush am 1. Dezember 1976 in den USA

Wenn das die verstorbenen Rush-Schlagzeuger John Rutsey und Neil Peart noch sehen könnten: Der YouTuber Brandon Toews spielt auf dem Kanal ‘Drumeo’ alle Songs der 19 Alben von Rush auf dem Schlagzeug nach. In 25 Minuten wird so der 38 Jahre umfassende Katalog der Kanadier komplett durchgenommen. Das Video seht ihr unten.

Empfehlung der Redaktion Rush: Alex Lifeson will nicht mehr auf Tournee gehen Prog Der einstige Rush-Gitarrist Alex Lifeson verspürt keine Wehmut danach, ständig auf Konzertreise zu sein. Geht es nach ihm, geht er nicht mehr auf Tour. „Dass die Welt Neil Peart vor zwei Jahren verloren hat, ist immer noch schwer zu begreifen. Wir sind dankbar, dass sein Vermächtnis durch seine unglaubliche Arbeit weiterleben wird. Deshalb werdet ihr heute – in nur 25 Minuten – die besten Teile jedes einzelnen Rush-Songs in chronologischer Reihenfolge hören.“ kündigt der Schlagzeuglehrer an. Auf der Website und dem YouTube-Kanal von Drumeo lehrt er durch Videos das richtige Trommeln.

Beeindruckendes Rush-Setup

Der Autor zweier Schlagzeugratgeber ist ein großer Neil Peart-Fan. Als Tribut an den Professor hat er dieses Schlagzeug-Medley im Lauf von zehn Wochen zusammengestellt. Dabei nahm er alle Takes am Stück auf. Das Setup für diese Performance beinhaltet verschiedene Elemente der Drumkits, die Neil während seiner 40 Jahre bei Rush benutzt hat. Dazu gehören die legendären Röhrenglocken, die Gongtrommel und elektronische Pads.

In der ersten Hälfte ihrer Karriere brachte die Band fast jedes Jahr ein Album heraus – 1975 sogar zwei! Ab den Neunzigern wurden Abstände zwischen den Veröffentlichungen immer länger. Gründungsmitglied und Ur-Schlagzeuger John Rutsey starb 2008, Neil Peart im letzten Jahr. 2018 lösten Rush sich auf.