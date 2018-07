Zakk Wylde: Vater-Sohn-Duett

BLACK LABEL FATHER & SON CHERISHED MOMENTS w/The SABBATH PAGE TOXIC DIARRHEA BIRTHDAY BOWEL BLOWOUT FAMILY YELL ALONG BLACK LABEL CHILDREN’S CLASSIC!!! tBLSt SDMF “GRIMMEST HITS” @spotify @itunes @applemusic @bestbuy @amazon @wyldeaudio @deathwishcoffee @zakksabbath @ozzyosbourne – www.ZakkWylde.VIP – www.BlackLabelSociety.LIVE

A post shared by Zakk Wylde (@zakkwyldebls) on Jul 5, 2018 at 3:01am PDT