Zakk Wylde wieder an der Ozzy Osbourne-Gitarre

Nun ist es offiziell: Zakk Wylde wird alle Rhythmusgitarren-Parts auf Osbournes neuem Album übernehmen. Nachdem Ozzy Osbourne kürzlich bestätigte, dass Zakk Wylde auf dem Nachfolger von ORDINARY MAN (2020), der voraussichtlich 2022 erscheint, zu hören sein wird, stellte der Account des „Diary Of The Madmen – The Ultimate Ozzy Osbourne Podcast“ folgende Frage ins Netz: „Spielt Zakk alle Rhythmusgitarren auf dem neuen Album?“ Die zuständige Person für Osbournes verifiziertes Konto antwortete: „Ja, Zakk spielt auf dem gesamten neuen Album.“

15 Songs wurden für die neue LP aufgenommen, die unter anderen Features mit Jeff Beck, Eric Clapton und Tony Iommi enthält.