Zeal & Ardor-Verlosung: 3×2 Tickets pro Konzerttermin zu gewinnen

“Nichts, das dieses Jahr erschienen ist, ist seltsamer, unergründlicher oder wunderbarer als Zeal & Ardors DEVIL IS FINE”, preist der Rolling Stone das im Februar 2017 via MVKA Records/Radicalis/Rough Trade veröffentlichte Debütalbum DEVIL IS FINE, und reiht sich ein in die euphorischen Reaktionen auf die Band Zeal & Ardor.

Weiterlesen Die Kreation des schweiz-amerikanischen Songwriters Manuel Gagneux ist ein künstlerisches Artefakt wie kein anderes: Eine Melange aus Black Metal, Field Recordings, Delta Blues, Jazz, Ring Shouts, Spieluhrmelodien, HipHop-Beats, Soul und Gospel – alles im Dienste des Teufels. Es ist das provokativste, anspruchsvollste, innovativste und schlichtweg individuellste Album des Jahres.DEVIL IS FINE präsentiert Aufnahmen, die Genrerahmen sprengen und ein dunkles, diabolisches Universum kreieren.

Jetzt haben Zeal & Ardor weitere Konzerttermine angekündigt und kommen im Herbst für vier Konzerte zurück nach Deutschland. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

ZEAL & ARDOR – Tour 2017

19.09.17 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

20.09.17 Berlin, Musik & Frieden

21.09.17 Hamburg, Reeperbahn Festival

22.09.17 Frankfurt, Das Bett

Wir verlosen 3×2 Tickets pro Konzerttermin von Zeal & Ardor!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld schreiben: Devil Is Fine [Stadt].

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 04.09.2017, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Seht hier den Tourtrailer: