Zehnjährige liefert sich Schlagzeug-Battle mit Dave Grohl

Foto: Screenshot via YouTube, Nandi Bushell. All rights reserved.

auch interessant

Vielleicht erinnert ihr euch noch an Nandi Bushell: Die zehnjährige Musikerin spielt bereits mehrere Instrumente und bekam vor einiger Zeit von Gitarrist Tom Morello eine Gitarre geschenkt, nachdem sie ein Cover zu dem Song ‘Guerrilla Radio’ von Rage Against The Machines gespielt hatte.

Weiterlesen 10-jährige Multiinstrumentalistin spielt kurzes Audioslave-Cover Nachdem Nandi Bushell ein Cover zu Rage Against The Machines ‘Guerrilla Radio’ spielte, schenkte Tom Morello ihr seine Signature-Gitarre. Zum Dank folgt nun ein weiteres Kurz-Cover. Nun nahm sich die junge Musikerin die band Foo Fighters zur Brust und spielte ein Cover zu deren Song ‘Everlong’. Dabei forderte sie Foo Fighters-Gründer Dave Grohl zu einem Schlagzeug-Battle heraus, indem sie zu dem Video ihrer Cover-Version schrieb: „Mein Traum ist es, eines Tages mit Dave Grohl, Taylor Hawkins und allen Foo Fighters-Mitgliedern zu jammen! Herr Grohl, ich würde gerne ein Schlagzeug-Battle anzetteln! Ich liebe ‘Everlong’. Es ist wirklich schwer zu spielen, da es so schnell ist, aber es macht viel Spaß!!!“

Dave Grohl nahm die Herausforderung an und antwortete mit einer eigenen Schlagzeug-Performance. Er kommentiere im Video: „Ich habe diesen Song [‘Everlong’] seit dem Tag, an dem ich ihn 1997 aufgenommen habe, nicht mehr gespielt. Unser Schlagzeuger Taylor Hawkins spielt ihn jeden Abend für uns. Aber Nandi, in der letzten Woche habe ich mindestens 100 Nachrichten von Menschen auf der ganzen Welt erhalten, in denen stand: ‘Dieses Mädchen fordert dich zu einem Drum-Off heraus. Was wirst du tun?’

Ich habe all deine Videos und dich im Fernsehen gesehen. Du bist eine unglaubliche Schlagzeugerin. Ich bin wirklich geschmeichelt, dass du einige meiner Songs für deine Videos ausgewählt hast und sie alle perfekt gespielt hast.“