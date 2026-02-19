Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Zum 56. Geburtstag von Joacim Cans (Hammerfall)

Hammerfall @ Summer Breeze 2023, 19.8.2023
Hammerfall @ Summer Breeze 2023, 19.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Anlässlich des Geburtstags von Joacim Cans blicken wir zurück auf seine Karriere, die er eigentlich schon in den Neunzigern beenden wollte.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Am 19. Februar 1970 im beschaulichen Mora geboren, hätte wohl niemand geahnt, dass aus dem Jungen aus der schwedischen Kleinstadt einmal eine markante Stimme des europäischen Power Metal werden würde. Joacim Cans zeigte jedoch früh, dass er sich von Erwartungen nicht aufhalten lässt.

Die ersten Schritte von Joacim Cans

Mit gerade einmal 16 Jahren gründete er seine erste Band Eternity – eigentlich als Gitarrist. Nur wollte niemand singen. Also biss Cans in den sprichwörtlichen sauren Apfel und übernahm den Job selbst. Ein Schritt, der seine gesamte Laufbahn definieren sollte. 1991 sprang er bei Highlander ein – eigentlich nur für einen Abend. Aus der ursprünglichen Aushilfe wurde jedoch eine mehrjährige Zusammenarbeit. Später wurden Highlander unter dem Namen Lost Horizon bekannt, und Cans war ein prägender Teil dieser frühen Phase.

Der ungeplante Einstieg bei Hammerfall

1993 zog es ihn an eine Musikschule nach Kalifornien, während in seiner Heimat eine neue Macht im Power Metal entstand: Hammerfall. Der entscheidende Moment kam 1994 während des schwedischen Band-Wettbewerbs Rockslaget: Hammerfall standen im Halbfinale, doch Sänger Mikael Stanne war verhindert. Cans sprang ein – wieder nur für eine Nacht. Zwar reichte es nicht fürs Finale, aber am Ende des Abends war klar: Er ist der neue Frontmann. Für Hammerfall kündigte er sogar seinen Job im Plattenladen, wie er später in einem Interview mit Breakout erzählte. Auch aus seinem Vorhaben, nach wenigen Jahren die Musik an den Nagel zu hängen, wurde nichts. Demnach war er es, der 1998 am Mikrofon stand, als das Durchbruchsalbum LEGACY OF KINGS erschien und Hammerfall endgültig in die internationale Szene katapultierte.

Viele Nebenprojekte

Neben seinem Hauptprojekt Hammerfall zeigte Cans immer wieder seine Vielseitigkeit. 2002 war er auf dem Comeback-Werk RISING OUT OF THE ASHES der Kult-Band Warlord zu hören. 2004 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum BEYOND THE GATES – entstanden in einer Hammerfall-Zwangspause nach Gitarrist Oscar Dronjaks Motorradunfall. 2013 folgte das zweite Soloalbum NU KAN MÖRKRET FALLA, im selben Jahr wirkte er beim prunkvollen Magnum Opus Rockestra mit, das unter der Leitung von Marcel Heijnen auf Christmas-Metal-Symphony-Tournee ging. Mit dabei: Größen wie Udo Dirkschneider, Joey Belladonna, Chuck Billy, Michael Kiske und Floor Jansen.

Hammer Of Dawn Tracks - T-Shirt
Hammer Of Dawn Tracks - T-Shirt
von HammerFall
Für € 11,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Heute, Jahrzehnte nach seinen ersten Schritten, steht Joacim Cans immer noch dort, wo er hingehört: auf der Bühne, am Mikrofon, im Herzen des europäischen Power Metal. Ein Sänger, der nie geplant hatte, Sänger zu werden – und vielleicht gerade deshalb zu einer der prägenden Stimmen seines Genres wurde.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Nuria Hochkirchen schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

1970 Geburtstag hammerfall Jahrestag Joacim Cans Lost Horizon Schweden
Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2026: Das Metal-Jahr 1996, Alissa u.a.
MH0326_1996_TitelQuer
In der Titel-Story der Märzausgabe findet ihr die 66,6 wichtigsten Alben aus dem unterschätzten Jahr 1996. Dazu ein Exklusiv-Interview mit Alissa, Live-Berichte und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 03/2026 ab dem 13.02.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Das Metal-Jahr 1996 Wie war es vor drei Dekaden um die Metal-Szene bestellt, welche Glanzlichter und Graupen förderte das Jahr zutage, und vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund geschah all das? Diesen Fragen widmen wir uns in unserer Titelgeschichte über das (gar nicht mal so schlimme, allerdings häufig unterschätzte) Metal-Jahr 1996, dessen 66,6 wichtigste Alben wir küren. Schlagabtausch Matthew Greywolf von Powerwolf und Joacim Cans von Hammerfall diskutieren vor der gemeinsamen Tournee. Universum25 Auch mit dem…
Weiterlesen
Zur Startseite