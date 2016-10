The Devil Wears Prada TRANSIT BLUES

Auf ihrem mittlerweile siebten Studioalbum zeigt sich die christliche Metalcore-Formation The Devil Wears Prada erwachsen und vielseitig wie selten zuvor.

Die gesamte Post Hardcore-/Metalcore-Palette

Anders als auf vorhergehenden Veröffentlichungen wird die gesamte Post Hardcore-/Metalcore-Palette abgedeckt. So zitiert die Band zum Beispiel im eindrücklichen ‘Home For Grave Pt. 2’ den von -Spoken Word-Passagen durchsetzten Stil von Being As An Ocean, flicht in -‘Daughter’ elektronische Parts ein, verfällt in ‘The -Condition’ in frühere Emo-Muster oder lässt bei ‘To The Key Of Evergreen’ die bleischwere Abrissbirne kreisen.

Natürlich verlassen sich The Devil Wears Prada weitestgehend auf die altbewährte Formel Shout-Vers/Klargesang-Chorus, bieten aber gleichzeitig erheblich mehr Abwechslung als viele Kollegen, die teils nur noch Malen nach Zahlen betreiben.

The Devil Wears Prada liefern auf hohem Niveau

Immer wieder werden die altbekannten Strukturen durch vertracktere Parts, gesprochene Passagen und spannendere Arrangements aufgebrochen, die dem Stil mehr Tiefe sowie eine erwachsenere Aura verleihen. Inhaltlich bleibt die Band ihrer Linie treu und setzt erneut auf ethische und ernsthafte Themen, wie zum Beispiel Verlust und Vergänglichkeit (‘Home For Grave Pt. 2’, das sich mit der düster-eindringlichen Schlusszeile „We all will fail the test, move along now, you’re next. This life won’t wait for us!“ gnadenlos im Hinterkopf festsetzt). The Devil Wears Prada liefern auf hohem Niveau – auch weil sie sich nicht ausschließlich selbst kopieren.