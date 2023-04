25 Jahre NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH

Mittelerde – das ist die Welt, in der die Romane des englischen Schriftstellers J. R. R. Tolkien (1892–1973) spielen. Die bekannteste Geschichte aus diesem Universum ist ohne Frage ‘Der Herr der Ringe’ (ab 1954). Die Reihe inspirierte unzählige Künstler. Zu ihnen zählen auch die Krefelder Power-Metaller Blind Guardian.

Blind Guardian und J. R. R. Tolkien: Lange Geschichte

Schon auf dem Debüt BATTALIONS OF FEAR zehn Jahre zuvor fand sich mit ‘Gandalf’s Rebirth’ ein Bezug auf Tolkien. TALES FROM THE TWILIGHT WORLD (1990) manifestierte das Interesse der Band am Fantasy-Meister mit dem offensichtlichen ‘Lord Of The Rings’, die Folgealben SOMEWHERE FAR BEYOND (1992) und IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE (1995) führten dies fort. Doch erst auf NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH packten Blind Guardian ihr häufiges Thema direkt in den Titel.



Das Konzept ist also klar. Inhaltlich folgt der sechste Longplayer schon fast selbst Romanstruktur. Vom Diebstahl der Silmaril-Edelsteine bis zur Schlacht Nirnaeth Arnoediad, mit Auftritten bekannter Figuren und dem Bruch zwischen Menschen und Elben als Thema: Vieles aus Tolkiens Epos wird auf den 22 Songs, zu denen auch Erzähl-Passagen gehören, behandelt. Auf dem Cover platzierten sie passend Lúthien und Morgoth. Ein Fan-Fest!

Power-Metaller auf dem Weg an die Spitze

Auch wenn es noch drei Jahre dauern sollte, bis der erste Teil der erfolgreichen Trilogieverfilmung von Regisseur Peter Jackson in die Kinos kam und damit die ganze Welt spürbar in ein neues Tolkien- und Fantasy-Fieber versetzt wurde, waren Blind Guardian und damit ihre Fans voll im Thema. Und sprichwörtlich Nacht wurde es mit NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH (1998) wahrlich nicht für Blind Guardian. Im Gegenteil, das sechste Album brachte die Band weiter, war es doch das erste, das auch in den USA auf den Markt kam. Auch sonst hatte sich in den Jahren ihres Bestehens bei Blind Guardian einiges getan; Hansi Kürsch spielte erstmals nicht mehr Bass, Kai Hansen von Helloween und Gamma Ray half bereits seit einer Weile nicht mehr aus, und mit jedem Album hatten sich die Krefelder in den Charts beständig weiter nach oben gearbeitet.

Und dann also ein Konzeptalbum über eine Fantasiegeschichte. Mit seinen progressiven Einflüssen kam die Platte gut an. Die Fachpresse zog Vergleiche zu Queen. Noch heute finden sich Songs von der Platte in Blind Guardians Spotify-Top-10.

NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH: Neuauflage 2007

Zum 20-jährigen Bestehen ehrten Blind Guardian das Album selbst. Keine zehn Jahre nach Release wurde NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH 2007 in Remastered-Version erneut veröffentlicht. Neu war auf dieser Version der Bonustrack ‘Harvest Of Sorrow’. Man merkt: Das Alter hat NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH nur besser gemacht. Vor allem im Vergleich zu aktuell auf Tolkien basierenden Werkenhalten sich Blind Guardian gut. So gehört ihr Sechstling auch weiterhin ganz nach oben in die Riege der Must-Have-Alben für Power Metal-Fans.

