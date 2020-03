Das Full Metal Holiday bietet sieben Tage lang All Inclusive-Urlaub. Alles über den Metal-Urlaub auf Mallorca findet ihr hier.

Datum Das Full Metal Holiday findet vom 12. bis 19. Oktober 2020 statt. Veranstaltungsort Veranstaltungsort ist das Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca. Preise & Tickets 7 Übernachtungen im Iberostar Club Cala Barca (4 Sterne Metal Star Hotel), Hin- und Rückflug von Deutschland nach Mallorca, Abflug ab vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Transfer zum Hotel: Das komplette Paket für 1.399€ pro Person im Doppelzimmer. Buchbar hier. Bands Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert. D-A-D Destruction Dezperadoz Brian Downey Enforcer Frog Leap Mister Misery Phil Campbell & The Bastard Sons Rage Russkaja Skyline…