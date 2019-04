AC/DC machen was, sagt Studioingenieur Mike Fraser

Brian Johnson und Angus Young mit AC/DC im Sprint Center in Kansas City, Missouri, am 28. Februar 2016

AC/DC haben etwas in der Mache. Nicht mehr – und nicht weniger! – hat nun Studiotechniker und Produzent Mike Fraser bestätigt. Der Kanadier sprach vergangenen Monat mit dem australischen Podcaster Tony „Jack The Bear“ Mantz. Selbiger ist natürlich genauso neugierig wie die gesamte Musikwelt und bohrte deswegen konsequent nach, was denn aktuell bei den Hard Rock-Legenden so abgehe. Das zugehörige Video seht ihr unten, ab der 37. Minute wird es interessant…

Jedenfalls fragte Mantz seinen Podcast-Gast Fraser, ob denn an dem Gerücht, dass AC/DC an einem neuen Album arbeiten würden, etwas Wahres dran sei. „Ähhmm…“, fing Mike Fraser an, „naja, ja, ich könnte sagen, dass wir im Studio waren und etwas gemacht haben. Was daraus geworden ist, kann ich noch nicht besprechen, aber…“ So weit, so gut. Doch Mantz reichte das noch nicht und hakte im Stile eines Investigativjournalisten von Weltklasseformat nach: „Und Brian singt?“ Worauf Fraser lachend antwortete: „Ich denke schon.“

Kein Axl/DC, Satan sei dank…

Mike Fraser ist kein Unbekannter im AC/DC-Universum. Der Produzent hat die letzten fünf Platten der Australier (THE RAZORS EDGE (1990), BALLBREAKER (1995), STIFF UPPER LIP (2000), BLACK ICE (2008) und ROCK OR BUST (2014)) aufgenommen und gemischt. Obendrein hat er mit so illustren Acts wie Rush Guns N’ Roses, Metallica und Lep Zeppelin zusammengearbeitet.

Die bisher neueste Entwicklung im Hause AC/DC war, dass Bassist Cliff Williams offenbar wieder in der Band ist und an den Aufnahmen zur neuen Platte teilnimmt. Dies legte ein Foto nahe, das ein Personal Trainer auf Instagram gepostet hat. Darauf war der kanadische Coach Scott Frinskie zwischen Sänger Brian Johnson und Cliff Williams in einem Hotel in Vancouver zu sehen. Zuvor waren im August 2018 Fotos aufgetaucht waren, die Angus und Stevie Young zusammen mit Brian Johnson und Phil Rudd vor den Warehouse Studios in Vancouver zeigten. Gerüchten zufolge will Angus Young das neue Werk seinem 2017 an Demenz verstorbenen Bruder Malcom widmen.