AC/DC: Weitere Gerüchte um neues Album

Brian Johnson und Angus Young mit AC/DC im Sprint Center in Kansas City, Missouri, am 28. Februar 2016

Es gibt zwar noch immer keine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung von AC/DC, aber die seit Monaten schwelenden Gerüchte und Mutmaßungen haben einen weiteren Höhepunkt erreicht.

Erst gab es Fotos aus dem Studio in Vancouver. Dann berichtete das JAM Magazine, aus angeblich sicheren Quellen zu wissen, dass Angus ein Album zu Ehren von Malcolm plane. Vor einigen Tagen gab schließlich noch die Grind-Band Terrorizer an, mit Brian Johnson gesprochen zu haben. Dabei hätte dieser bestätigt, an einem nächsten AC/DC-Album mitzuwirken.

Axl oder Brian am AC/DC-Mikro?

Nun hat sich auch der bekannte Radiomoderator Eddie Trunk von Sirius XM Volume dazu geäußert. In einem Gespräch mit einem Hörer gab Trunk an, dass er von einer äußerst verlässlichen Person aus dem nahen AC/DC-Umfeld Infos bekommen hätte. „Er erzählte mir, was er weiß. Das Album ist fertig. Es wurde in besagtem Warehouse Studio in Vancouver aufgenommen.“

Weiterhin bestätigt Trunk, dass die Spekulationen bezüglich enthaltener Riffs von Malcolm wahr seien. Ebenso sei es wahr, dass die Scheibe als Tribut an den verstorbenen Gitarristen gelte. „Malcolm hatte jede Menge Material aufgenommen. Angus & Co. haben dies aufgearbeitet und in die neuen Songs integriert", so Trunk.

Über das Wann, Wie und Wo der Veröffentlichung wisse der Radiomoderator nichts, ebenso wenig könne er etwas über das aktuelle AC/DC-Personal aussagen. Hinsichtlich Tourneeplänen sei jedenfalls aktuell nichts geplant.

Hört hier alle Aussagen von Eddie Trunk in seiner Radioshow: