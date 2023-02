Alexi Laiho: Mille Petrozza und Randy Blythe besuchen Grab

Kreator und Lamb Of God befinden sich aktuell auf ihrer „State Of Unrest Tour“, die ursprünglich schon 2020 hätte stattfinden sollen. Vor dem Konzert am 19. Februar in Helsinki ließen es sich Miland „Mille“ Petrozza und Randy Blythe nicht nehmen, das Grab des am 29. Dezember 2020 verstorbenen Children Of Bodom-Masterminds Alexi Laiho zu besuchen. Im Gespräch mit „Chaoszine“ berichteten die beiden Frontmänner davon.

Verschneites Refugium

„Es war sehr nett“, erzählt Blythe, der bei dieser Gelegenheit auch sein Children Of Bodom-Tattoo auf seinem linken Unterarm vorzeigte. „Natürlich vermisse ich Alexi Laiho. Wir haben mit unserem Presseagenten bei Nuclear Blast und einem weiteren Freund darüber geredet, als ich hier beim Knotfest war. Sie meinten: ‚Wenn du zurück auf diese Tour kommst, fahren wir mit euch dahin.‘ Also sind wir hingegangen — ich und Mille von Kreator. Und heute schneit es, folglich war es wunderschön. Ich habe viele Fotos gemacht, eine Kerze angezündet und ihm Hallo gesagt. Es ist schön, das letzte Geleit zu geben. Ich vermisse diesen Typen. Wir haben eine Menge Meilen mit ihm zurückgelegt.“

Darüber hinaus berichtete Petrozza von dem Besuch am Grab von Alexi Laiho. „Es war sehr friedvoll. Der Friedhof ist echt wunderschön. Zudem hat es total geschneit. Und beim Grab von Alexi waren sehr nette Geschenke und Plektren von Fans. So war es zugleich traurig und heiter. Ich glaube, Alexi hätte gemocht, dass wir dorthin kommen und mit ihm ein klein wenig abhängen. Und hoffentlich ist er heute im Geiste anwesend.“ Das Grab des finnischen Gitarristen befindet sich auf dem Friedhof in Helsinkis Stadtteil Malmi. Auf dem Grabstein steht eine Zeile aus dem Children Of Bodom-Song ‘Kissing The Shadows’: „So together in peace we shall be“.

