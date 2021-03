Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Empyrium und Iotunn.

Alice Cooper Nicht nur sich selbst ist der heute 73-Jährige stets treu geblieben, sondern auch seiner Mission, seinen künstlerischen Werten, seinem Image als liebenswerter Bad Boy. Wie schon zu Beginn seiner Karriere zelebriert er auch auf seinem neuesten Studioalbum... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=Rz9KnsKWA_8&list=PLfiMjLyNWxeb2eiku1XOrqKq0TOCdEHSi&index=1 Architects Die britischen Metalcore-Helden sorgen auf FOR THOSE THAT WISH TO EXIST für Variation – mit sehr aggressiven Nummern, die an älteres Architects-Material erinnern, sehr elektronischen Klängen, die stark an aktuelle Bring Me The Horizon-Lieder heranreichen oder auch mal einer ruhigen, tragisch-pompösen Nummer. (Das komplette Review findet ihr hier) https://www.youtube.com/watch?v=PapI067c-lY&list=PLWBAinm2sYBjwn1vaRvBpMY2FmQDVcUPp Moonspell Dennoch ist insbesondere nach dem sinfonischen und…