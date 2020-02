„Anthem“: Grundlegende Neuerfindung soll das Spiel retten

Das wird Dich auch interessieren





Weiterlesen Warten auf „DOOM Eternal“: Diese Egoshooter verkürzen euch die Wartezeit Action, Egoshooter Warten nervt! Diese 5 Games versüßen euch allerdings die Zeit bis zur Veröffentlichung von „DOOM Eternal“. Als „Anthem“ vor knapp einem Jahr am 22. Februar 2019 veröffentlicht wurde, hagelte es kurz darauf massive Kritik von Gamern auf der ganzen Welt. Das Spiel war unfertig, viele versprochene Features fehlten und es machte „dank“ des Grinds und übertriebenen Fokus auf Loot-Boxen einfach keinen Spaß. Statt sich der Kritik wirklich anzunehmen, taten Entwickler BioWare und EA jedoch das, wofür sie am meisten bekannt sind: Es wurde Flickschusterei betrieben und mit Season-Updates sollte das Spiel Stück für Stück erweitert und verbessert werden. Das Problem liegt allerdings darin, dass das Fundament von „Anthem“ absolut instabil und unfertig ist und jeglicher Aufbau darauf eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Kurzum: „Anthem“ war eine der großen Gaming-Enttäuschungen des Jahres 2019. Doch BioWare will sich der Sache nun jetzt von Grund auf annehmen.

„Anthem“ will sich neu erfinden

Weiterlesen Neue Games 2020: Diese Spiele-Highlights erscheinen in der ersten Jahreshälfte Wir stellen euch hier die wichtigsten und interessantesten Spiele-Neuerscheinungen des Jahres 2020 vor. Nach einem monatelangen Schweigen und etlichen Gerüchten meldete sich nun Casey Hudson, „General Manager“ bei BioWare, in einem offenen Brief an die Community zu Wort und erklärt die weitere Herangehensweise für „Anthem“. So soll es mit sofortiger Wirkung keine Seasons mehr geben, stattdessen will sich das Team voll und ganz auf das Grundgerüst von „Anthem“ konzentrieren, um das „volle Potenzial“ des Spiels zu entfalten, so wie Casey Hudson es beschreibt. Die Arbeiten sollen mehrere Monate andauern, dafür aber auch „Anthem“ fundamental verändern:

„In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung des Erlebnisses konzentrieren und insbesondere daran arbeiten, das Core-Gameplay mit klaren Zielen, motivierenden Herausforderungen und Fortschritten neu zu erfinden. Gleichzeitig wollen wir den Spaß am Fliegen und Kämpfen in einer riesigen Science-Fantasy-Umgebung erhalten. Und um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, das wir gerne mehr von Anfang an getan hätten – einem konzentrierten Team die Zeit geben, zu testen und zu verbessern, mit einem klaren Fokus auf das Gameplay.“

Die aktuelle Version von „Anthem“ will BioWare allerdings weiter pflegen, den Anfang macht ein Jubiläums-Update, welches für Ende Februar geplant ist. Neue Inhalte in Form von neuen Seasons wird es aber nicht mehr geben – dafür sind die Entwickler schon zu sehr mit „Anthem 2.0“ beschäftigt und wollen sich voll und ganz auf die neue Version konzenrtrieren. Den ganzen Beitrag könnt ihr im Blog von BioWare nachlesen.

Anthem jetzt bei Amazon.de bestellen