Arch Enemy: Mega XXXL Poster nur in METAL HAMMER

Nach der Veröffentlichung der neuen Rammstein-Ballade ‘Zeit’ teilt die Band erste Eindrücke des Making Of via Instagram.

Wenige Tage und zehn Millionen Aufrufe später: Die brandaktuelle Rammstein-Single ‘Zeit’, die am 10. März 2022 samt Musikvideo erschien, erklimmt schon jetzt den Berg der Kultklassiker. Die gewohnte lyrische und musikalische Großartigkeit des Werks begleitet ein eindrucksvoll cineastischer Clip, zu dessen Entstehung die Band erste Fotos öffentlich macht. Am 29. April 2022, kurz vor Beginn der anstehenden Rammstein-Tour, erscheint die neue Platte ZEIT. Alle bislang bekannten Informationen dazu findet ihr hier. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rammstein (@rammsteinofficial) Aus den Kommentaren des Instagram-Beitrags gehen Vermutungen eines Making Of-Videos hervor, das hinsichtlich der…