Arch Enemy: Videoclip der neuen Single ‘The Eagle Flies Alone’

Foto: Screenshot via YouTube, Century Media. All rights reserved.

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Release von WILL TO POWER (08. September 2017). Für alle Begierigen wurde am Freitag, den 25.08.2017, der neue Arch Enemy-Videoclip zum Song ‘The Eagle Flies Alone’ veröffentlicht und erreichte übers Wochenende über 750.000 Klicks. Die Million dürfte rasch erreicht sein.

In unserer Hörprobe wird ‘The Eagle Flies Alone’ so beschrieben: “Das Piano-Intro verspricht eine Ballade – klärt sich aber schnell zum dicken Groover. Hymnischer, kämpferischer Refrain mit begeisternder melodischer Gitarrenarbeit. Dieser Song beweist: Arch Enemy können auch ohne Extreme überzeugen.”

Gitarrist und Bandleader Michael Amott hatte das Stück letztes Jahr unter Mexikos Sonne geschrieben, dennoch hat es ihm zufolge klassische Metal-Züge und eine skandinavisch-melancholische Atmosphäre:

“Wir haben den Clip mit Regisseur Patric Ullaeus in Schweden aufgenommen – es war wirklich scheißkalt dort, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Manchmal muss man eben für die Kunst leiden.”

Diesen Song und ‘The World Is Yours’ aus WILL TO POWER plus acht speziell für diese Beilage-CD aufgenommene Livesongs findet ihr auf der exklusiven Arch Enemy-CD im aktuellen METAL HAMMER.

Seht hier das offizielle Video von ‘The Eagle Flies Alone’: