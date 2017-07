Arch Enemy: Hörprobe von WILL TO POWER

ARCH ENEMY haben mit WAR ETERNAL die eigene Messlatte weit nach oben befördert. Jetzt stehen sie vor der Herausforderung, die hochgesteckten Erwartungen mit dem neuen Album WILL TO POWER zu erfüllen.

Wie sie an dieses schwierige Unterfangen rangegangen sind, verraten uns MICHAEL AMOTT und ALISSA WHTE-GLUZ exklusiv vorab während eines Besuchs in der METAL HAMMER-Redaktion.

Die Hörprobe WILL TO POWER

VÖ: 8. September

Set Flame To The Night

Atmosphärisches Instrumental-Intro.

The Race

Beginnt mit heftigem Death Metal. Das Schlagzeug mahlt, Alissa grollt, die Gitarren grooven mit dezenter Melodie. Der Refrain hat es eilig und kann einen gewissen Hardcore-Einschlag nicht verleugnen; im C-Teil wird umso deftiger tief gestimmt. Hören wir hier versehentlich die neue Entombed A.D.-Scheibe?

Blood In The Water

Schon wieder typisch Arch Enemy – das Riffing und die allzeit bereiten Soli verraten es sofort, die Melodien schreibt sonst niemand so. Erinnert an ‘Never Forgive, Never Forget’ vom vorherigen Album, verzichtet auf einen plakativen Refrain. Alissa gefällt mit variantenreichem Gesang.

Weiterlesen Arch Enemy: ‘The World Is Yours’-Video erhält über 1,1 Millionen Klicks in 48 Stunden Es handelt sich dabei um das erste veröffentlichte Material vom anstehenden neuen Album WILL TO POWER (VÖ: 08. September 2017). The World Is Yours

Ein sicherer (Live-)Hit in der Tradition von ‘Nemesis’ und ‘War Eternal’. Prescht aggressiv und aufrührerisch voran, der Refrain sticht mit melodischer Gitarrenarbeit und Leidenschaft heraus. Dynamischer Aufbau mit schön herausgestelltem Solo und donnerndem Zwischenteil sowie kurzer Piano-Passage. Hymne!

The Eagle Flies Alone

Das Piano-Intro verspricht eine Ballade – klärt sich aber schnell zum dicken Groover. Hymnischer, kämpferischer Refrain mit begeisternder melodischer Gitarrenarbeit. Dieser Song beweist: Arch Enemy können auch ohne Extreme überzeugen.

Reason To Believe

Die große Überraschung des Albums, die für Fan-Diskussionen sorgen wird, unvoreingenommen betrachtet aber ein großartiger Song ist und sich perfekt ins Album einfügt: Alissa White-Gluz nutzt ihren (von The Agonist bekannten) Klargesang! Screams und Growls finden ebenso ihren Platz in der emotionalen, düsteren Heavy-Ballade mit Death Metal-Anklängen, schmachtenden Strophen und einem mitreißenden (harten) Refrain. Mutig, spannend, abwechslungsreich, durch und durch gelungen!

Murder Scene

Sind Arch Enemy etwa verweichlicht? Mitnichten? Mit klassischem, hartem Melodic Death Metal lassen sie alle Kritiker verstummen. White-Gluz klingt geradezu dämonisch, das Gitarrensolo vor dem Zwischenteil ist gold!

First Day In Hell

Mal zäh fließender, mal galoppierender, fieser Groover mit geschickt gesetzten melodischen Spitzen.

Saturnine

Mystisches instrumentales Zwischenspiel – könnte auch ein Cradle Of Filth-Intro sein.

Dreams Of Retribution

Ein klassisch inspiriertes Motiv dient als Widerhaken durch den Song, bietet einen Kontrapunkt zum gehetzten, fast psychopathischen Refrain. Moderne Sounds, orchestrale Töne und Death Metal verschmelzen miteinander. Eine wunderbare, kräftige Rachehymne!

My Shadow And I

Ihr wollt es finsterer? Alissa knurrt äußerst tief, passend zu den grollenden Gitarren und apokalyptischen Keyboardsounds. Aber es wären nicht Arch Enemy, gäbe es nicht immer wieder melodische Ausbrüche aus der polternden Finsternis.

A Fight I Must Win

Wie sollte solch ein Album enden, wenn nicht mit einem Epos? NWOBHM-Gitarren (Rainbows ‘All Night Long’ richtet Grüße aus!) verschmelzen mit wuchtigem Death Metal, schwedische Melancholie mit hymnischem Anstrich, Orchesterklänge sorgen für überlebensgroße Momente.

Fazit:

Die Bandbreite auf WILL TO POWER ist enorm, aber gleichzeitig wirkt alles wie aus einem Guss und ist voller spannender Wendungen. Alissa White-Gluz traut sich noch mehr als auf ihrem Band-Debüt, bekennt sowohl in Growls als auch mit Klargesang mehr eigene Farbe. Uns scheint ein würdiger WAR ETERNAL-Nachfolger bevorzustehen!

