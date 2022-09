Axl Rose zahlte 75.000 $ für gratis USE YOUR ILLUSION-Bild

Auch wenn es vielleicht nicht ganz so legendär wie das Guns N’ Roses-Debüt APPETITE FUR DESTRUCTION ist, so genießt das Doppelalbum USE YOUR ILLUSION I & II ebenfalls Kultstatus im Hard Rock. Neben der Musik hat dazu unter anderem das ikonische Coverartwork von Mark Kostabi beigetragen. Um selbiges für die Longplayer und Merchandise benutzen zu dürfen, hat Axl Rose Kostabi einst 75.000 Dollar (74.954 Euro) gezahlt.

Ohne Rücksprache

Das war allerdings offenbar gar nicht notwendig, wie der einstige Guns N’ Roses-Manager Alan Niven in einem Interview mit „VWMusic“ ausgeplaudert hat. Niven managte Slash und Co. von 1986 bis 1991, dann ersetzte ihn Doug Goldstein. Laut Niven seien die Artworks von Mark Kostabi Gemeingut und demnach lizenzfrei gewesen. Axl Rose hätte sie also einfach so und kostenlos verwenden können. „Den größten Lacher hatte ich, als Axl 75.000 Dollar an Kostabi für die Cover-Gemälde zahlte, ohne mich vorher bezüglich der Idee zu befragen. Er verstand nicht, dass die Bilder im öffentlichen Besitz waren. Wir hätten Kostabi überhaupt nicht für deren Verwendung im Merchandise zahlen müssen.“

Des Weiteren schilderte Alan Niven noch ein paar Begebenheiten, bei denen andere Personen Axl Rose leichtestens ausnutzen haben können. „Schau dir an, wie Sharon Maynard [Hellseherin — Anm.d.A..] ihn angeschwindelt hat. Das waren weitere 75.000 Dollar für einen sogenannten Exorzismus.“ Damit bezieht sich Niven auf den hellseherischen Berater von Rose, der als „Yoda“ im Guns N’ Roses-Lager bekannt war. „Das verletztliche Wesen wurde ausgenutzt — und Doug Goldstein hat ihn nicht davor beschützt.“ Rose kann es vermutlich ziemlich egal sein, ob er 75.000 Dollar umsonst für Artworks ausgegeben hat oder nicht. Damals schwammen die Gunners schließlich regelrecht in Geld. Zudem: Wieso sollte er als Musiker über Bildrechte Bescheid wissen? Das ist nicht sein Job.

