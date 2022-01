BackToLive: Neue Chancen

Abgesehen von den existenzbedrohenden Schwierigkeiten und weiteren, noch längst nicht gänzlich absehbaren Herausforderungen infolge der Krise bleiben die Veranstalter trotzdem positiv und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen sowie neue Chancen zu erkennen – und Gegebenes erst recht wertzuschätzen. Frank Suepfle (ITM) lobt beispielsweise das Verständnis der Fans: „Sie sind alle sehr freundlich und eher dazu bereit, die Bands noch weiter zu unterstützen, als Geld abzuziehen oder uns zu kritisieren.

Paradigmenwechsel

„Was früher normal war und gar nicht so geschätzt wurde, erscheint jetzt auf einmal sehr wertvoll.“ Ähnlich beurteilt das auch Quiel: „Die Krise hat auf jeden Fall Demut gelehrt. Und Wertschätzung für Dinge, die wir als selbstverständlich betrachtet haben. Grundsätzlich hoffe ich, dass über kurz oder lang Shows wieder wie früher laufen können. Konzerte sollen Orte sein, an denen man sich gehen lassen kann, einfach den Kopf ausschaltet und den Moment genießt. Die wohl schönste Form des Eskapismus.“

Als erklärter Tierfreund äußert Suepfle ähnliche Wünsche: „Ich hoffe, dass die Menschen noch viel mehr die Notwendigkeit eines Wandels hin zu mehr Umweltschutz erkennen und danach handeln. Die Veranstaltungsszene muss diesen Wandel mitgehen.“ Neben einer neuen Wertschätzung des eigenen Schaffens sowie der steten Hoffnung auf eine gestaltbare Zukunft loben alle Befragten insbesondere den verbesserten Austausch untereinander sowie eine neue Art der Zusammenarbeit innerhalb der Branche.

Disruptive Krise

Während etwa der Seaside-Booker weiter in seiner Überzeugung bestärkt wurde, die Musikwelt sei ein „people’s business“, also ein stark von Menschen und deren Ideen geprägtes Geschäft, freut sich FKP Scorpio-Chef Thanscheidt über den gestärkten, durch Zusammenhalt und Beharrlichkeit ermöglichten Einfluss seiner Branche: „Dazu gehörte auch, Kontakte bis in die Bundesministerien zu knüpfen, damit die Politik uns wirklich versteht und angemessen helfen kann.

Dass die aktuellen Lockerungen in Bayern den Nerv der Konzertveranstalter nicht treffen, wird hier ausführlich beschrieben.

Seit dem 26. Januar läuft ein digitaler Space, den wir für Bands, Musiker*innen, Veranstalter*innen, Clubs und Soloselbstständige im Live-Musik-Geschäft eingerichtet haben. Hier können alle ihre Konzertankündigungen, -verschiebungen und -absagen kommunizieren und sich über Projekte, Jobs und Veröffentlichungen informieren.

Schickt eure Infos (maximal 700 Zeichen), gern mit Foto, an backtolive@metal-hammer.de oder füllt das Formular auf der Die BackToLive-Seite aus. Dort sind auch alle Interviews und Statements zum Thema in voller Länge zu lesen.

