Back to Live: Hoffnungsvoll ins neue Jahr

Nach fast zwei Jahren Pandemie, zwischenzeitlichen Höhenflügen und manch einer harten Landung auf dem Boden der Tatsachen wünschen sich Kulturindustrie und Musik-Fans nichts sehnlicher, als endlich zur Normalität zurückzukehren. Doch wie realistisch ist das zu Beginn des Jahres 2022?

Vollbremsung

„So gut wie unser gesamtes Team befand oder befindet sich seit dieser Zeit in Kurz­arbeit. Mittlerweile, also gut zwanzig Monate später, sind wir da­bei, unsere Kapazitäten schrittweise wieder auf 100 Prozent zu bringen“, erzählt der 44-Jährige, der zumindest keine Kündigung aussprechen musste. „Unser Umsatz ist 2020 so gut wie komplett eingebrochen. Das konnten wir nur überdauern, weil wir einige sehr erfolgreiche Jahre hinter uns und gut gewirtschaftet haben. Auch 2021 war wirtschaftlich sehr herausfordernd. Wir hoffen auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022, für das wir viele große Projekte planen.“

Dies kann auch Gerald Wilkes von sich behaupten: Der Geschäftsführer der Continental Concerts & Management GmbH wirkt seit 1988 in der Szene und bringt Veteranen wie Accept, Sodom oder Axel Rudi Pell live zu den Fans. Die Umsatzeinbußen seiner Firma beziffert er auf 90 Prozent, dank Kurzarbeit und weiterer Unterstützungen sei seine Agentur jedoch nicht gefährdet. Frank Suepfle geht für seine Firma ITM grob überschlagen von finanziellen Ausfällen „weit im siebenstelligen Bereich pro Jahr“ aus. „Glücklicherweise sind wir eine etablierte Firma mit entsprechenden Rücklagen. Als Newcomer hätten wir das wohl nicht überlebt.“

Back to Live

Das Schicksal, als neu gegründete Agentur auf einen auf Eis liegenden Markt zu kommen, ereilte die Firma Dreamhaus, die Gruppen wie Ghost, Bullet For My Valentine oder Evanescence bucht sowie die Zwillings-Festivals Rock am Ring und Rock im Park veranstaltet. Statt Vollgas hieß es hier erst einmal „mit angezogener Handbremse“ abwarten, wie der seit 1995 im Musikgeschäft tätige Director Strategy & Business Development Marc Seemann (43) schildert: „Da Dreamhaus eine neue, während der Pandemie gegründete Firma ist, haben wir praktisch alle unsere Shows erst für 2022 gebucht. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir diese wie geplant durchführen können.“

