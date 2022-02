Editorial 03/2022: Jeder Schuss ein Treffer

Werte Headbangende,

Sie lassen’s wieder krachen! Sabaton begeben sich erneut in die Schützengräben, Granatentrichter und Entscheidungsschlachten des Ersten Weltkriegs. Weil ihnen nichts Neues mehr einfällt? Mitnichten! Die äußeren Umstände drängten sie mehr oder minder dazu. Aus der pandemisch geborenen Not haben die Schweden das Beste gemacht und mit THE WAR TO END ALL WARS eine gewohnt starke Heavy und Power Metal-Hymnensammlung vorgelegt. Normal, dass sie dabei auch zwischen die Fronten geraten: Die Heroisierung schrecklichen Kriegsgeschehens stößt manch Hörendem unangenehm auf; und auch als Fan darf und sollte man den ein oder anderen Dreh der militärhistorisch bewanderten Metaller durchdenken und hinterfragen, wie bei unserem Interview mit Sänger Joakim Brodén in der ausführlichen Titelgeschichte geschehen.

Breiteren Konsens findet eine Band, die eine Dauerkarte für den Titel „Album des Monats“ zu haben scheint: Amorphis begeistern und beglücken mit ihrem neuen Album HALO – und schlagen im Vorbeigehen Ozzy Osbourne: Mit satten acht Soundcheck-Siegen überholen sie den Madman und lassen ihn auf Platz zwei der ewigen Liste der METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger zurück. Darauf: Kippis und herzlichen Glückwunsch!

Prächtiger Monat

In einem Release-Monat, der das Prädikat „Maximum Metal“ verdient, buhlen auch Hammerfall mit ihrem neuen Album HAMMER OF DAWN (denn Hammer kann man nie genug haben) um die Gunst der Heavy-Fans, während Slash gemeinsam mit Myles Kennedy & The Conspirators sowie die nimmermüden Scorpions alle Rocker-Herzen schneller schlagen lassen. Zugleich demonstrieren die deutschen Death Metal-Durchstarter Deserted Fear mit DOOMSDAY ihre Unkaputtbarkeit, während Zeal & Ardor Genre-Grenzen einreißen und Voïvod auch im 40. Band-Jahr ungebrochene Kreativität an den Tag legen. Die gleichaltrigen Tankard öffnen zum runden Geburtstag exklusiv für METAL HAMMER ihr Fotoalbum und erlauben euch einen Blick auf biervernebelte Erinnerungen.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER Märzausgabe 2022: Sabaton, Hammerfall, Slash u.v.a. In diesem "Maximum Metal"-Release-Monat buhlen Sabaton, Hammerfall, Slash sowie die nimmermüden Scorpions um alle Metaller- und Rocker-Herzen. Ebenfalls nur für dieses Magazin hat Abbath (beim zweiten Versuch) die Tür geöffnet, um ein erstes Gespräch über sein frostig erwartetes neues Album zu führen und haben Ghost eine Hörprobe des kommenden Rock-Schmachtfetzens IMPERA bereitgestellt. Dass ihr vermutlich nur im METAL HAMMER vor die Wahl gestellt werdet, ob ihr euch lieber ein Poster von Darkthrone (zum Jubiläum von A BLAZE IN THE NORTHERN SKY) oder Feuerschwanz (zur Feier der Nummer eins in den Album-Charts) an die Wand hängt, versteht sich von selbst.

Wiederbelebt

Alles in guter Gepflogenheit, also. So wird es hier auch mit neu besetztem Chef-Posten weitergehen: Thorsten Zahn stellt sich neuen Herausforderungen im Rock’n’Roll-Zirkus. Die Redaktion sagt ergriffen Danke für insgesamt zwanzig hammermäßige Jahre am Steuerrad und verbleibt in bester Freundschaft. METAL HAMMER hält Kurs – mit stählerner Tradition im Herzen und einem Ohr am Puls der schwermetallischen Zeit. Und das nicht nur im gedruckten Magazin, sondern auch auf allen digitalen Kanälen sowie in Form des wiederbelebten Podcast (www.metal-hammer.de/podcast) – ihr wolltet es so haben!

Für die nächste Ausgabe planen wir übrigens ein besonderes Schmankerl exklusiv für unsere Abonnenten. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen und flugs unsere aktuellen Abo-Angebote auf S. 16 oder hier checken.

Maximum Metal,

Sebastian Kessler

Im Rahmen der BackToLive-Aktion möchte METAL HAMMER einen kleinen Beitrag leisten. Bands sowie Veranstalterinnen und Veranstaltern wollen wir die Möglichkeit bieten, den Cyberspace zum Austausch zu nutzen. Über unser digitales schwarzes Brett könnt ihr euch als Kreativschaffende verknüpfen, Erfahrungen miteinander teilen und euch gegebenenfalls unterstützen. Hier gibt’s alle Informationen zu der Initiative.

