Behemoth: Nergal gibt sich den Booster

Im katholisch geprägten Polen gilt Behemoth-Frontmann Adam Darski aka Nergal vielleicht nicht überall als vorbildlicher Bürger. Doch in einer Sache können dem Black-Metaller selbst konservativste Christen nichts vorwerfen: So geht Nergal beim Kampf gegen die Coronapandemie voran und hat sich mittlerweile sogar seine Booster-Impfung abgeholt.

Appell an die Vernunft

In den Sozialen Medien berichtet Darski von seinem Booster, zeigt ein Foto von sich bei seinem dritten Pieks und teilt gewohnt scharfzüngig gegen Impfverweigerer aus (siehe Post unten). „Ich habe die dritte Spritze bekommen“, schreibt Nergal. „Nicht einmal religiöse Themen sind heutzutage so polarisierend wie Impfungen. Aber beide haben so viel gemeinsam. Du kannst dein Vertrauen entweder auf bewiesene Wissenschaft setzen oder du kannst damit weitermachen, mit überholten Pseudo-Ansichten zu leben. Aber Gott bewahre, dass du ernsthaft krank wirst… Denkt an eure Leute! Seid keine Covidioten, seid nett zueinander.“

Dass der erst 44-jährige Behemoth-Boss schon jetzt eine Booster-Impfung bekommen hat, liegt sicher an seiner gesundheitlichen Vorbelastung. Aufmerksame Beobachter der Metal-Szene werden sich erinnern: Nergal gab im August 2010 bekannt, dass er an Leukämie erkrankt ist. Nach einer Stammzellenspende Ende 2010 konnte er Anfang 2011 aus dem Krankenhaus entlassen werden und den Blutkrebs letztlich besiegen. Und dass es jemanden mit so einer Krankheitsgeschichte gegen den Strich geht, wenn sich nicht genügend Menschen gegen Corona impfen lassen, um endlich die Pandemie in den Griff zu kriegen, liegt auf der Hand.

