Behemoth planen neue Musik für 2021

Behemoth werkeln an neuer Musik, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken könnte. Dies lässt sich aus einem aktuellen Interview mit Adam „Negal“ Darski mit der irischen Website Overdrive herauslesen. Eigentlich ging es um das 30. Bandjubiläum, das die Polen 2021 feiern beziehungsweise eben nicht zu feiern gedenken, wie Nergal ausführt:

„Ja, das werden 30 Jahre Behemoth sein. Heilige Scheiße! (lacht) Nun, ich werde ehrlich mit dir sein. Ich habe immer die Tatsache verspottet, dass in Polen so viele Jubiläumskonzerte gebucht werden. Keinen würde es sonst interessieren. Es ist eine verdammte Jubiläumsshow nach der anderen. Und ich so: Und wenn schon! Das interessiert wirklich niemanden. Ich bin mir bewusst, dass die Leute etwas hierzu von Behemoth erwarten, weil wir nichts zu unserem 20. und 25. Jubiläum gemacht haben. Aber ehrlich gesagt sehe ich keinen Grund, warum wir etwas tun sollten.

Künstlerlischer Stolz

Ich bin stets zu beschäftigt mit den Dingen, die jetzt – in der Gegenwart – passieren. Im Augenblick geschieht so viel Zeug, dass ich mich lieber auf das Jetzt konzentrieren würde. Ich war sowieso noch nie ein davon, weil es nur zeigt, wie alt du bist. (lacht) Lieber würde ich dir durch meine Taten zeigen, dass ich immer inspiriert und immer angetrieben bin und ich so viel mehr zu sagen habe, anstatt die Leute einfach nur mit meiner Geschichte aus Fan-Sentimentalität abzuspeisen.

Daher weiß ich wirklich nicht, ob wir irgendetwas tun werden, aber was ich sicher weiß, ist, dass wir 2021 mit neuer Musik von Behemoth zurückkehren werden. Ich war sehr produktiv sowohl mit Behemoth als auch mit Me And That Man. Als wir zuletzt auf Tour waren, habe ich an vielen neuen Ideen gearbeitet. Deshalb könnt ihr definitiv neue Musik erwarten, denn jetzt ist nicht die Zeit, damit aufzuhören.“