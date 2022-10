Being As An Ocean kehren zurück ins Studio

auch interessant

Being As An Ocean, die kalifornische Melodic Hardcore-Formation, befindet sich aktuell in der Vorbereitung für ihre im November und Dezember 2022 anstehende Jubiläumstournee, im Rahmen derer insbesondere ihr 2012 erschienenes Debütalbum DEAR G-D… gefeiert werden soll. Die Platte, die unter anderem die erfolgreiche Ballade ‘This Loneliness Won’t Be The Death Of Me’ hervorgebracht hatte, schoss das Quintett binnen kürzester Zeit auf den internationalen Radar des Core-Sektors. Nun ist es für Joel Quartuccio und Co. also an der Zeit, das wegweisende Werk gebührend zu Ehren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐒 𝐀𝐍 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 (@beingasanocean)

Empfehlung der Redaktion Disturbed: Neues Album DIVISIVE kommt im November Nu Metal Disturbed haben ihr achtes Studioalbum DIVISIVE für den 18. November 2022 angekündigt. Die neue Single ‘Unstoppable’ gibt es schon jetzt auf die Ohren. Gleichzeitig allerdings verkündete die Band eine weitere erfreuliche Nachricht für die Fan-Gemeinde. Allem Anschein nach befinden sich Being As An Ocean derzeit im Studio und arbeiten tatkräftig an neuer Musik. „Für die gesamte Woche sind wir zurück im Studio! Wie geht es euch?“, heißt es in einem aktuellen Tweet der Band. Auch während eines Interviews mit morecore.de bestätigte Frontmann Quatruccio bereits, dass frisches Material nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen sollte.

Seit ihrem 2019 erschienenen Album PROXY: AN A.N.I.M.O. STORY lieferten die Kalifornier zwar bereits Nachschub (‘Catch The Wind’, ‘Lost’), ließen aber dennoch auf einen weiteren Langspieler hoffen. Wir sind gespannt.

PROXY: AN A.N.I.M.O. STORY bei Amazon bestellen

we’re back in the studio all week working on the new record. how are you doing? 🖤 — 𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐒 𝐀𝐍 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 (@beingasanocean) October 18, 2022

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.