Ungerechtfertigter Hass und die Dummheit auf den Social Media-Plattformen gehen dem System Of A Down-Sänger Serj Tankian zu weit.

In den letzten Wochen gab es klare Aussagen der System Of A Down-Band-Mitglieder Serj Tankian und John Dolmayan über ihre politischen Ansichten. Während der Sänger eine klare Anti-Trump-Schiene fährt, ist der Schlagzeuger auf der Seite des aktuellen US-Präsidenten. Dass derlei deutlich gesprochene Worte in heutigen Zeiten die Social Media-Welt in mit extremen Worten geführten Aufruhr bringen, ist leider Realität. "Die Unmenge von Online-Hass und -Dummheit, die auf John und mich einprasselt, ist absolut ungerechtfertigt", so Tankian. In einem Instagram-Post verteidigt der System Of A Down-Sänger Dolmayan zudem. "Ungeachtet unserer extrem unterschiedlichen politischen Ansichten und Kommentare liebe und respektiere ich meinen…