METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 14. bis zum 17. August 2024 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets 2024 Das Summer Breeze Open Air feiert 2024 die 25. Edition. Jüngst wurde vermeldet, dass das Festival ausverkauft ist. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Aborted Acranius Aetherian After The Burial The Amity Affliction Amon Amarth Angstskríg Ankor Architects Arkona Armored Dawn Asphyx Avralize The Baboon Show Before The Dawn Behemoth The Black Dahlia Murder Blasmusik Illenschwang…