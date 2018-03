Am 19. Oktober 2017 erschien die Autobiografie ‘What Does This Button Do?’ der Heavy Metal-Legende Bruce Dickinson. Diese enthält Anekdoten und Erzählungen aus dem Privatleben des Iron Maiden-Sängers, auf die nun auch Markus Lanz aufmerksam wurde. Der Moderator bezeichnet das Werk als verrücktestes und überraschendstes Buch, was er von einem Musiker je gelesen habe und lud Dickinson daher prompt zu seiner Talkshow am vergangenen Dienstag ein. --> Seht hier die komplette Folge mit Bruce Dickinson <--