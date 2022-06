Bon Jovi: Originalbassist Alec John Such verstorben

Die Musikwelt trauert — und im Besonderen die Ostküstenrocker von Bon Jovi. Denn Alec John Such, der Originalbassist der Gruppe, ist gestorben. Der in Yonkers im US-Bundesstaat New York geborene Musiker wurde 70 Jahre alt. Die traurige Neuigkeit überbrachte die Formation um Frontmann Jon Bon Jovi selbst in den sozialen Medien. Über die Todesursache machte die Band allerdings keine Angaben.

Verbindendes Element

„Uns bricht das Herz, wenn wir die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes Alec John Such hören“, schreibt Jon Bon Jovi. „Er war ein Unikat. Als Originalmitglied von Bon Jovi war Alec zentral für die Gründung der Band. Um ehrlich zu sein fanden wir durch ihn zueinander. Er war der Kindheitsfreund von Tico [Torres, Schlagzeuger — Anm.d.A.] und brachte Richie [Sambora, Gitarrist] mit zu einem Konzert von uns. Alec war immer wild und voller Leben. Heute zaubern mir diese besonderen Erinnerungen ein Lächeln ins Gesicht und eine Träne ins Auge. Wir werden ihn schmerzlich vermissen.“

Bevor Alec John Such bei Bon Jovi einstieg, spielte er mit Richie Sambora in der Band The Message. 1994 stieg er jedoch bei den weltweit immens erfolgreichen Rockern aus. An seiner statt sorgte fortan Hugh McDonald für die tiefen Töne. Letzterer wurde 2016 dann auch endlich ein offizielles Mitglied der Gruppe aus New Jersey. Seinen Abschied von der Formation begründete Alec im Jahr 2000 in einem Interview mit der „The Asbury Park Press“ wie folgt: „Als ich 43 Jahre alt war, fing ich an ausgebrannt zu sein. Es fühlte sich wie Arbeit an. Doch ich wollte nicht arbeiten. Der Grund, warum ich anfangs überhaupt bei der Band eingestiegen bin, war, weil ich nicht arbeiten wollte.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bon Jovi (@bonjovi)

