Brian Johnson: „Die Säfte laufen wieder!“

auch interessant

AC/DC-Sänger Brian Johnson freut sich – Anlass dafür ist das diesjährige Power Trip-Festival. Auf dem vom 6. bis 8. Oktober in Kalifornien stattfindenden Festival wird er mit AC/DC auftreten – der erste Auftritt der australischen Kult-Band seit 2016. Der Frontmann verpasste die letzten Auftritte aufgrund eines Hörverlusts, wird aber wieder dabei sein, wenn sich die Herren in Amerika treffen. Axl Rose von Guns n‘ Roses sprang vor sieben Jahren für ihn ein, und Johnson kann es kaum erwarten, mit ihm und seinen Kollegen zusammenzukommen.

„Wir haben beschlossen, diese wunderbare Show zu spielen, die in der Wüste in der Nähe von Palm Springs auf die Beine gestellt wurde“, sagte der 75-Jährige in einem Podcast. „Es sind alles Rock’n’Roll-Bands. Ein Statement, dass Rock’n’Roll eine legitime Form der Musik ist , die wirklich einen Unterschied macht. Ozzy kommt auch, sodass ich meine alten Kumpels wiedersehen kann. Metallica und Iron Maiden – alle auf einem Feld. Junge, was für eine Party!“

Das erste Mal POWER UP live für Johnson

Er fügte hinzu: „Es wird in einem wunderschönen Tal sein, in der Nähe von Coachella, aber ich mische mich nicht in solche Sachen ein. Ich mag es einfach, aufzutauchen, aufzustehen und zu rocken, bis ich umfalle. Johnson hat sich oft zurückgehalten, wenn es um die Zukunft von AC/DC ging. Aber er ist viel bereitwilliger, über POWER UP, ihr 17. Studioalbum, zu sprechen.

„Vor drei Jahren kamen wir zusammen, als das Album POWER UP erschien. Es ging in 27 Ländern auf Platz eins oder so und wir sagten: ‚Ja, wir sind wieder da. Wir sind so stolz auf das Album‘! Drei Wochen lang haben wir geprobt, und dann kam unser Tourmanager und sagte: ‚Hey, hört mal. Es gibt da so eine Art chinesische Grippe oder so einen Scheiß. Geht einfach für sechs Wochen nach Hause und wir sehen uns dann in London wieder.‘ Angus und Phil wurden danach monatelang nicht mehr aus Neuseeland und Australien rausgelassen.“

Johnson spricht ungerne über die Zukunft

Johnson fügte hinzu: „Es braucht eine Menge Zeit, eine Band wie AC/DC wieder zusammenzubringen. Die meisten aus der Crew waren mit anderen Leuten unterwegs. Aber ich drücke die Daumen, dass alles gut läuft. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist der Eifer, den wir alle spüren. Die Säfte fließen wieder.“

Letztes Jahr sagte Johnson dem amerikanischen Rolling Stone, er wisse nicht, ob AC/DC wieder auftreten würden. „Ich würde gerne“, so der Brite. „So einfach ist das. Ich denke, jeder würde es tun. Aber ich hasse es, über die Zukunft zu sprechen, denn, verdammt, wir waren vor zwei Jahren bereit, und dann kam die Pandemie und hat alles vermasselt. Deshalb habe ich große Angst davor, zu sagen, was passieren könnte und was nicht.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.