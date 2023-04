Wie Dani Filth erklärte, steht die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran kurz vor dem Abschluss. Die erste Single soll bald in den Startlöchern stehen.

Im Interview mit Metal Injection sprach der Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth über den Fortschritt der Zusammenarbeit mit Pop-Legende Ed Sheeran. Wie der Musiker nun verriet, steht die Kooperation kurz vor dem Abschluss. Lediglich sein eigener Beitrag würde noch ausstehen. Cradle Of Filth und Ed Sheeran: Fast fertig „Abgesehen von meinem Beitrag ist alles fertig“, erklärte Dani Filth. „Der Bass war das letzte, was eingespielt wurde. Ed hat seine Sachen bereits vor Weihnachten aufgenommen, Akustikgitarre und Gesang. Es ist eine gemeinsame Single, aber eine für einen guten Zweck. Wir wollten die Gelegenheit nutzen, mit einem der größten Künstler der Welt für…