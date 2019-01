Bring Me The Horizon: Metal-Cover zu ‘Medicine’

Foto: Screenshot via YouTube, Nik Nocturnal. All rights reserved.

Obwohl Bring Me The Horizon sich über die Jahre hinweg weit von ihren ursprünglich im Deathcore geschlagenen musikalischen Wurzeln entfernt haben, stieß der zuletzt veröffentlichte Song der Briten auf einige enttäuschte Ohren. ‘Medicine’ ist die dritte Singleauskopplung zum kommenden Studioalbum AMO und zeichnet sich durch einen sehr poppigen Klang aus.

Weiterlesen Bring Me The Horizon: Oli Sykes steht auf Rap Alternative Metal Rap kann mehr als Rock. Findet Bring Me The Horizon-Sänger Oly Sykes. Persönliche Entwicklung und so sei auch wichtig. Wer sich einen Metal-Song im älteren Stil der Band gewünscht hat, könnte das folgende Cover freuen. Gitarrist Nik Nocturnal hat über seinen YouTube-Kanal eine Version des Liedes hochgeladen, die weit mehr in Richtung Metalcore geht und mit einem weniger gumminösen Musikvideo daherkommt, wie das Original, das der Motion-Designer Oliver Latta entwickelt hat.

Hört hier das Cover zu ‘Medicine’:

Hier zum Vergleich das Original:

Ihr sechstes Studioalbum AMO wird die Band aus Sheffield morgen, am 11. Januar, veröffentlichen. Der Nachfolger zu THAT’S THE SPIRIT (2015) wurde in Los Angeles geschrieben und aufgenommen, um die Produktion kümmerten sich Oli Sykes und Jordan Fish gemeinsam.