Bruce Dickinson erklärt, warum Iron Maiden ‘Doctor Doctor’ als Live-Opener verwenden

Während des Q&A-Teils seiner Spoken Word-Show am 11. Februar 2022 in Chicago wurde Bruce Dickinson gefragt, warum Iron Maiden bei ihren Konzerten immer ‘Doctor Doctor’ von UFO als „Eingangsmusik“ verwenden. Darauf antwortete der Musiker: „Es hat einen Vorteil, dass jeder weiß, dass wir ‘Doctor Doctor’ spielen, bevor wir auf die Bühne gehen. Vor dem Intro gibt es also fünf Minuten ‘Doctor Doctor’. Das ist brillant, denn so wissen die Leute, dass sie nicht mehr aufs Klo gehen sollten, ihr Bier austrinken und zu ihren Plätzen gehen sollten. (…) Für die Crew ist es auch ein genialer Hinweis. Es ist wie: ‚Hört auf, auf der Toilette zu masturbieren. Wischt euch den Arsch ab und los geht’s.‘“

Iron Maiden: Stahlharte UFO-Fans

2021 nannte Iron Maiden-Bassist Steve Harris 'Love To Love' aus UFOs 1979 erschienenem Album STRANGERS IN THE NIGHT einen der acht Songs, die sein Leben verändert haben. „UFO haben eine Menge großartiger Songs und eine Menge großartiger Alben. Aber besonders diese Version auf STRANGERS IN THE NIGHT hat bei mir einen Nerv getroffen. Es sind die Licht- und Schatteneffekte und der dynamische Aufbau, die es für mich ausmachen", sagte er. „(…) UFO hatten immer fantastische Gitarristen – Michael Schenker und Paul Chapman waren brillant –, und Phil Mogg ist ein großartiger Sänger. Iron Maiden spielten 1981 zwei Gigs im Vorprogramm von UFO, in Long Beach und San Bernardino in Kalifornien, und wir hätten sie gerne bei uns auf der Bühne gehabt, aber aus irgendeinem Grund ist es nie dazu gekommen."

