Lange Zeit war es ruhig um die Rocker Staind. Doch nun kehren sie mit geballter Live-Kraft zurück. Für das geplante Streaming-Event könnt ihr hier Codes gewinnen.

Staind haben mit ‘Mudshovel’ eine weitere Single aus ihrem angekündigten Album LIVE: IT'S BEEN AWHILE veröffentlicht. Zudem konnten wir für euch drei Codes für das Streaming-Event am 01.05.2021 ergattern. Die Verlosung findet ihr weiter unten. Seht hier die neue Staind-Single ‘Mudshovel’: https://www.youtube.com/watch?v=q-d7HtekyQU Die mehrfach Platin-ausgezeichnete Rock-Band Staind hat angekündigt, nach langer Funkstille endlich wieder ein Album zu veröffentlichen. LIVE: IT'S BEEN AWHILE nennt es sich passend und erscheint am 07. Mai 2021. Die Hit-Single ‘It's Been Awhile’ war zwanzig Wochen lang auf #1 und ist bis heute einer der am meisten gespielten Songs in der modernen Rock-Geschichte. https://www.youtube.com/watch?v=2CB0vELIhXs Das LIVE:…