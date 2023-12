Bruce Dickinson veröffentlicht erste Single vom neuen Soloalbum

Das Warten hat ein Ende! Iron Maiden-Sirene Bruce Dickinson hat endlich die erste Single seines im Frühjahr 2024 erscheinenden neuen Soloalbums THE MANDRAKE PROJECT veröffentlicht. Der Song trägt den schmissigen Titel ‘Afterglow Of Ragnarok’ und kommt sogar mit einem ziemlich Action-haltigen Musikvideo daher.

‘Afterglow Of Ragnarok’ ist allerdings nicht nur die erste Kostprobe, was die Musik von Dickinsons heiß erwarteten Albums betrifft. Die Single führt zudem auch in die ausgefuchste Narrative ein, die THE MANDRAKE PROJECT auszeichnen soll. Denn die Platte ist anscheinend ein Konzeptalbum – eine Geschichte über Macht, deren Missbrauch und der Suche nach der eigenen Identität. Das alles wird anhand des Lebens eines wissenschaftlichen und okkulten Genies erzählt. Klingt alles so mysteriös, wie es der Titel des Albums verspricht. Bruce Dickinson selbst sagt über den neuen Song folgendes:

„Es war wichtig, mit diesem Song die Stimmung des Projekts zu setzen“, erklärt Dickinson. „Dem Titel entsprechend ist es ein schwerer, harter Song, und es gibt ein großes Riff, das ihn antreibt. Aber es gibt auch eine echte Melodie im Refrain, die das Licht und die Schatten zeigt, die der Rest des Albums bringt. Und wartet nur, bis ihr das Video seht!“

Eine achtseitige Comic-Vorgeschichte zu THE MANDRAKE PROJECT, ebenfalls mit dem Titel ‘Afterglow Of Ragnarok’, ist im Booklet der Vinyl-7″ der Single enthalten. Dabei soll die Szene für die kommende Geschichte gesetzt werden. Die Single enthält außerdem Dickinsons originale Solo-Demoversion des Songs ‘If Eternity Should Fail’, der erstmals auf dem Album THE BOOK OF SOULS von Iron Maiden im Jahr 2015 erschienen ist.

