Bruce Dickinson will kein Teil der Rock And Roll Hall sein

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

Die Ruhmeshalle Rock And Roll Hall Of Fame hat es sich zur Aufgabe gemacht, einflussreiche Größen der Rock-Welt für ihre Arbeit zu Ehren und auszuzeichnen.

Heavy Metal ist dabei jedoch stark unterrepräsentiert. Black Sabbath und Metallica wurden zwar darin verankert, jedoch fehlen Legenden wie Judas Priest oder Iron Maiden vollkommen – zur Freude von Maiden-Sänger Bruce Dickinson, wie sich jetzt herausstellte.

Rock-Musik ist nicht tot

In einem Interview mit The Jerusalem Post erzählte Dickinson nämlich:

„Ich bin wirklich glücklich, dass wir kein Teil davon sind und ich würde es auch nie sein wollen. Wenn wir jemals eingeweiht werden sollten, werde ich mich weigern – sie werden verdammt nochmal nicht meine Leiche dort haben.

Rock and Roll-Musik gehört nicht in ein Mausoleum in Cleveland. Es ist ein lebendiges, atmendes Ding und wenn man es in ein Museum steckt, ist es tot. Es ist mehr als schrecklich: es ist geschmacklos.“