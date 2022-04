Bürgermeister von Albuquerque besucht Testament/Exodus/Death Angel-Konzert

auch interessant

Am 16. April 2022 besuchte der Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller, im Sunshine Theater ein Testament-Konzert, das Teil der „The Bay Strikes Back“-Tour mit Exodus und Death Angel ist. Kurz darauf teilten Testament ein Foto der gesamten Band mit Keller, das im Backstagebereich aufgenommen worden war. „Wir danken dem Bürgermeister von Albuquerque Tim Keller @mayorkeller, dass er gestern Abend zu unserer Show gekommen ist! Wir lieben es, Mitglieder unserer Thrash Metal-Familie zu treffen!“ So heißt es in der Bildunterschrift.

Empfehlung der Redaktion Metal-Ostern: Die METAL HAMMER-Playlist zu Ostern Zu Ostern soll es wieder besinnlich werden? Nicht mit uns! Wir ballern euch ein paar metallische Songs um die Ohren. Der in Albuquerque geborene und aufgewachsene Keller gilt seit Langem als geouteter Metal-Fan. Schon häufig war der Bürgermeister der größten Stadt des US-Bundesstaats New Mexico auf Hard ’n‘ Heavy-Konzerten anzutreffen – u.a. bei Anthrax und Trivium. „Albuquerque war in Sachen Heavy Metal schon immer ziemlich stark“, erwähnte Keller 2018 gegenüber der New York Times. „Was soll ich sagen, das ist etwas, das mich schon lange interessiert.“

Dem Albuquerque Journal sagte Keller, seine Lieblingsgruppe sei die brasilianische Band Sepultura. „Sie sind fantastisch“, betonte er. „Es ist die Musik der Ermächtigung.“