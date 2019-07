Cameo: Personalisierte Nachrichten von Band-Mitgliedern von Slayer, Megadeth u.v.w.

Gary Holt (Slayer/Exodus) hat zum verbalen Rundumschlag gegen hochtätowierte Rapper und Hip-Hopper sowie die sozialen Medien ausgeholt.

Hip-Hop und Rap sind aktuell offenbar die beliebtesten Musik-Genres. Slayer- und Exodus-Gitarrist Gary Holt weiß, warum. Die Antwort lautet nicht 42, wie Douglas Adams in ‘Per Anhalter durch die Galaxis’ nahegelegt hat. Die Antwort lautet: Instagram. So sei die Popularität von Rap-Künstlern darauf zurückzuführen, dass sie sich ausgiebig in den sozialen Medien darstellen. Dies erläuterte Holt in einem Workshop bei der Rock Citry Music Company (Video siehe unten): "Meine Theorie darüber, warum Rap momentan die Nummer eins Musikrichtung in Amerika ist, ist, weil es die sozialen Medien gibt. Rapper - ich bin mit ein paar befreundet und liebe viele von…