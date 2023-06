Cannibal Corpse: Mazurkiewicz vermisst frühere Metal-Mystik

Cannibal Corpse-Schlagzeuger und Gründungsmitglied Paul Mazurkiewicz wurde in einem aktuellen Interview für den The Nothing Shocking Podcast gefragt, ob er die „neue Zeit der Zugänglichkeit“ im Internet präferiert, oder ob er „die Mystik die Rock’n’Roll und Heavy Metal mal hatten“ vermisst. Dem Drummer sind wohl die guten alten Zeiten ein wenig lieber. Er zeigt sich dankbar, ohne Internet ein Teil der Metal-Szene gewesen zu sein.

Alte Schule – Beste Schule?

Mazurkiewicz sagt: „Es ist schwierig, offensichtlich liebe ich das, was das Internet und Technologien uns gebracht haben, wo man alles zu Hand hat und Bands so viel tun und wissen können. Ich meine, es ist cool, aber ich schätze meine Old School-Einstellung. Von der vorigen Generation abzustammen bedeutet, dass ich die Mystik der alten Zeiten vermisse, wo man nicht viel über Bands wusste und seine Informationen noch von gekauften Magazinen hatte."

Der Schlagzeuger erklärt weiter: „Die wenige Information, die man davon hatte, wurde dann als Art Mundpropaganda weitergegeben, daher vermisse ich die alte Mystik vom Metal damals, weil man einfach nicht alles wusste und nicht alles sofort zur Hand hatte.“

Vorteile und Nachteile

Trotzdem erkennt der Musiker die vielen Vorteile des Internets und Social Media an: „Andererseits ist es natürlich gut, mit den Fans verbunden zu bleiben. Wir würden auch das [Interview] hier momentan nicht machen ohne diese Technologie.“

Weiter reflektiert er: „Rückblickend darauf, wie ich aufgewachsen bin, hatte es eine bestimmte Mystik. Vielleicht hätte ich es, als ich jünger war, so gewollt wie es heute ist, weil man sich im Nachhinein wundert, was man alles hätte wissen können. Allerdings hat man früher natürlich auch nicht daran gedacht, das war ja noch alles in der Zukunft. Wenn ich jetzt darauf zurückschaue, wie ich aufgewachsen bin, war es lustig, in Plattenläden zu gehen und neue Bands auf diese Weise zu finden, so ist man zu vielen Bands gekommen… Heutzutage macht das natürlich niemand mehr, das wird nie mehr so passieren. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ich bin jedenfalls froh, ein Teil davon gewesen zu sein."

Paul Mazurkiewicz war im Frühjahr mit Cannibal Corpse in Europa auf Tournee. Das letzte Album der Band, VIOLENCE UNIMAGINED, erschien im April, 2021.

