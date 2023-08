Corey Taylor: Deshalb funktionieren Slipknot so gut

Während eines Auftritts in der „Zach Sang Show“ sprach Slipknot-Frontmann Corey Taylor über seine Aussage, dass er und seine Band-Kollegen „nicht unbedingt Leute seien, die Freunde geworden wären“, wenn sie nicht zusammen in einer Band gespielt hätten.

„Ich weiß, dass dieses Zitat von vielen Leuten übernommen wurde. Aber was niemand erkennt, ist, dass wir viel mehr als nur Freunde sind. Slipknot sind wie eine Familie. Das geht viel tiefer als bloße Freundschaft“, sagte Corey. „Ich spiele mit Leuten in Bands, mit denen ich zwar befreundet bin, aber wir stehen uns nicht nahe. Und darin besteht der Unterschied. Wenn wir gemeinsam auf Tour gehen, brauchen wir nur eine Sekunde, um den angesetzten Rost abzuschütteln. Wir legen sofort los. Ich habe noch nie eine Band wie Slipknot erlebt, bei der aus irgendeinem Grund einfach kein Rost ansetzt.

Empfehlung der Redaktion Corey Taylor verspricht „bestes Rock-Album des Jahres“ Rock Man darf offenbar Großes erwarten vom zweiten Soloalbum von Corey Taylor. Dies verkündete der Slipknot-Sänger jüngst in einem Interview. Wir könnten buchstäblich ohne Probe auf die Bühne gehen und klingen, als wären wir zwei oder drei Wochen auf Tour gewesen. Das ist unglaublich und bedeutet, dass irgendetwas funktioniert haben muss. Genau das ist der Punkt, an dem die Beziehungen in einer Band stimmen. Daran mussten wir wirklich arbeiten – einander zu akzeptieren, so wie wir sind und nicht so, wie wir uns gerne hätten. […] Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, uns zu streiten und voneinander zu entfernen, dass wir all den großartigen Kram ausblendeten, den wir zusammen erreicht haben. Das war – zumindest für mich – der Punkt, an dem ich versucht habe, mein Verhalten zu ändern: die Dinge, die ich sage, meine komplette Herangehensweise. Ich begann, den anderen meine Wertschätzung zu zeigen.“

